Maril vincula os danos en Cira ó estado das cunetas

Silleda. O voceiro do PP de Silleda, Ignacio Maril, denunciou os problemas que están a sufrir os veciños do lugar do Curro, na parroquia de Cira, ante o mal estado no que se atopan as cunetas, e polos traballos levados a cabo polo Concello, que taponou algunhas tubaxes de drenaxe.

Explica que os veciños deste lugar levan semanas sufrindo estes problemas, o que provocou que mesmo algunha veciña tivera que sacar o gando das cortes ante o asolagamento que o poñía en perigo. “Esta situación non é puntual, e os veciños do Curro e doutros lugares levan tempo sufrindo o abandono do Concello”, dixo. arca