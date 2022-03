Melloran a mobilidade na EP-6410 entre Bodaño e Merza, en Vila de Cruces

vila de cruces. A Deputación de Pontevedra vén de rematar as obras de mellora da mobilidade peonil na EP-6410 entre Bodaño e Merza, ao seu paso pola área recreativa da Carixa en Vila de Cruces. Esta actuación, na que se investiron preto de cen mil euros, centrouse nun tramo de cen metros desta estrada, coa finalidade de dar resposta ás demandas de seguridade viaria da veciñanza e persoas usuarias do espazo natural, recreativo e de lecer no que se dan cita numerosas persoas no verán. O deputado de Infraestruturas, Gregorio Agís, e o alcalde, Luis Taboada, visitaron a zona que foi obxecto de actuación. Os traballos realizados permitiron solucionar os problemas de seguridade viaria que padecían os usuarios da Carixa, que accedían a través dun espazo estreito, non habilitado e con numerosas barreiras arquitectónicas. arca