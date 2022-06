Moneixas acoge el día 2 la Foliada da Memoria

Lalín. La carballeira de O Souto da Chousa da Porta de la parroquia lalinense de Moneixas acogerá el 2 de julio la Foliada da Memoria, una fiesta intergeneracional organizada por la Diputación de Pontevedra a través del programa O Pasado Por Vir que tiene como objetivo rendir homenaje a la música tradicional represaliada y a artistas que fueron víctimas de la represión franquista.

La foliada fue presentada por la diputada de Memoria, María Ortega, y la presidenta provincial, Carmela Silva. En la celebración se homenajeará a músicos asesinados como Constante Moreda, el gaiteiro de Cabral; Manuel del Rio Mandayo o José Gómez Avelaira. También a mujeres humilladas “como as irmás cambadesas Pastora e Cándida Cordal obrigadas a tocar a pandeireta e a bailar espidas no verán do 36, para castigar o compromiso do seu irmán Castor, sindicalista asasinado; á muller de Manuel del Río, Pilar Navieira Golán; a súa irmá Maruja del Río Mandayo e a súa nai, Dolores Mandayo Montero, que gardou para sempre a trenza cortada polos falanxistas”.

Ortega explicó que la fiesta se celebra en Lalín en honor a Os Dezas de Moneixas, agrupación que acompañaba al Partido Galeguista. arca