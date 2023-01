O BNG critica o pago feito ós funcionarios de Lalín por produtividade

Lalín. O portavoz do BNG de Lalín, Francisco Vilariño, fixo público un comunicado no que a súa formación critica o reparto feito polo goberno local do PP de 180.000 euros por produtividade entre os funcionarios municipais. Vilariño ve “escandaloso” o incremento nun 80 por cento respecto do pasado, e asegurra que “a cantidade pagada supón o 220 % respecto da maior produtividade dada polo anterior goberno”.

“Se a cantidade do ano pasado xa nos pareceu un escándalo, a deste é unha absoluta indecencia, unha burla aos veciños e ás veciñas de Lalín que están padecendo a actual crise económica, e un paso máis na arbitraria, excesivamente politizada e máis que sospeitosa xestión do persoal municipal polo goberno de Lalín”, din no seu comunicado os nacionalistas

Segundo explican, coa nómina de decembro, cada traballador municipal recibiu 1.200 euros en concepto de produtividade, “cantidade que practicamente supón unha segunda paga extra e que supera, en moitos casos, ás retribucións que mensualmente perciben un importante número de veciños e veciñas de Lalín”, precisaba.

Finalmente, afirman que “o uso perverso que se fai cos cartos de todos os veciños chega por parte do PP até o extremo de que incluso aos catro funcionarios do Grupo A1, que xa se atopaban entre os mellores pagados e que se beneficiaron, hai un mes, da suba de case 40.000 euros anuais, tamén recibiron os seus 1.200 euros de produtividade”, remataba. arca