O Concello vén de rematar as actuacións de mellora nos colexios lalinenses de Vilatuxe e Prado

Lalín. A concelleira de Educación, Begoña Blanco, anunciou este luns que “vimos de acometer diversas actuacións nos colexios de Vilatuxe e Prado, que suporán unhas melloras considerables para a comunidade educativa destes dous centros educativos”. “Foron melloras que realizamos en colaboración coa Consellería de Educación, previamente pactadas coa dirección destes dous CEIPs e que realizamos en colaboración coa Xunta”, remarca.

Blanco concreta que “no CEIP Vicente Airas de la Maza executouse a mellora do patio co asfaltado íntegro da súa superficie desde o pavillón ata a entrada do colexio, dotando de

uniformidade toda a zona educativa”. “No caso do CEIP Xoaquín Loriga renováronse todas as ventás substituíndo as vellas por outras novas de aluminio lacado, dotándoo tamén de novas persianas, quedando perfectamente acondicionado o salón de actos do colexio, lugar onde tamén ensaia a Banda A Lira de Prado”, sinala.

A edil indica que “quedan por executar outras actuacións, que realizaremos proximamente, tanto no CEIP Manuel Rivero como no CEIP Varela Buxán de Cercio”. arca