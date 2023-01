O concurso de carrozas do Cocido reparte 5.300 euros

Lalín. O concelleiro de Festas lalinense, José Cuñarro, deu a coñecer as bases para a concesión de premios do concurso de carrozas da LV Feira do Cocido de Lalín, que repartirá 5.300 euros. Esas bases teñen por obxecto regular o desenvolvemento e participación no concurso, que terá lugar o día 12 de febreiro.

Cuñarro recorda que “todas as carrozas que desexen participar deberán ser construídas no termo municipal de Lalín, polo tanto, non se permite o alugueiro de carrozas ou estruturas de fóra, o que será comprobado con visitas de inspección de persoal do Concello”, subliñaba. Ademais, o número máximo de carrozas será de sete.

O xurado, que estará composto por persoal do sector da prensa, da radio e persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural, determinará os premiados valorando as carrozas mellor organizadas en relación coa temática da feira, as mellor elaboradas de maneira artesanal, o esforzo orixinado, a mensaxe social e a orixinalidade.

Indicar, por último, que haberá cinco premios repartidos do seguinte xeito: un primeiro galardón de 2.000 euros, un segundo premio de 1.500 €, un terceiro de 1.000 €, un cuarto de 500 € e un quinto premio de 300 €.