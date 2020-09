O Goberno local acomete labores de limpeza e desbroce na Rolda Leste

O concelleiro de Obras, José Cuñarro Torres, salienta que “estamos a acometer con medios propios municipais unha actuación na Rolda Leste que vai desde a rotonda de Carragoso ata a rotonda da Carballeira do Rodo, abranguendo as dúas marxes, e que consiste no desbroce e retirada de árbores que estaban obstaculizando o labor das luminarias xa que se entrometían polo medio das farolas”.

Cuñarro destaca que “se trata da segunda actuacións de desbroce e limpeza que está a facer o goberno nestes datas, xa que en días pasados se acometeu o desbroce e limpeza da Avenida de Madrid posto que o estado selvático que presentaban estes dous viais urbanos nos últimos anos non era de recibo e distaba moito de ser o axeitado”.

O edil de Obras subliña que “este goberno está barallando posibilidade, con técnicos municipais, para facer unha senda por detrás da barreira quitamedos na Rolda Leste para que a veciñanza poida ir desde Carragoso camiñando ata a carballeira do Rodo e seguir por sendas alternativas e desde alí continuar por outras sendas, evitando así o uso do arcén que pode supor un perigo para os viandantes e para os condutores”.

“A comezos de outubro está previsto que estea finalizada a retirada de árbores para posteriormente botar unha capa de zahorra e compactación”, sinala Cuñarro.