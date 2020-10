O museo Casa do Patrón acolleu a presentación do libro ‘O falar das pedras’

lalín. Medio cento de persoas asistiron á presentación do libro O falar das pedras, antropoloxía simbólica do patrimonio de San Pedro de Doade, escrito polo antropólogo, profesor e escritor Rafael Quintía Pereira, e promovido polo Museo Etnográfico Casa do Patrón, de Doade (Lalín). O acto tivo lugar nos exteriores do devandito museo o sábado e acudiron á presentación preto de 50 persoas, a práctica totalidade dos veciños de Doade, xa que moitos figuran como informantes da obra, así como numerosos amigos da Casa do Patrón. Ademais, estiveron presentes Ana Isabel Vázquez Reboredo, directora xerente da Cidade da Cultura; María Álvarez Paz, concelleira de Cultura de Lalín; e Miguel Ángel Martínez Coello, xerente da editorial A Formiga Rabicha, entre outros. O director do museo, Manuel Blanco, agradeceu o traballo realizado polo profesor Quintía Pereira, nun libro de 203 páxinas que Manolo Blanco definiu como “un exhaustivo estudo antropolóxico do patrimonio arqueolóxico e etnográfico da nosa parroquia, único no seu xénero por estes lares, demostrando unha vez máis a súa contrastada dedicación, profesionalidade e tesón a prol da recompilación, conservación e difusión da cultura e do patrimonio galego”. s. e.