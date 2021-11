O PP de Silleda denuncia a falta de seguro en vehículos oficiais

SILLEDA. O Partido Popular de Silleda denunciou que según informacións que recibiron, nos pasados meses varios vehículos municipais circularon durante máis dun mes sen a cobertura obrigatoria do seguro de circulación. O voceiro do PP, Ignacio Maril, calificou este feito como de extrema gravidade, “non estamos falando xa das sancións administrativas que lle poderían haber imposto o Concello por ter os vehículos sen seguro, e que pagarían todolos silledenses, senón do gravísimo problema que poderíamos haber tido no caso de que se producise algún accidente... O descontrol co noso Concello e absoluto”, dí. arca