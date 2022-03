O PP de Silleda reclama multas para a firma adxudicataria da rúa Progreso

silleda. O Partido Popular de Silleda denunciou que, a punto de cumplirse dous meses de retraso na execución da obra da rúa Progreso, o alcalde, o socialista Manuel Cuíña, segue sen facer caso dos informes municipais e non impuxo ningún tipo de sanción á adxudicataria dos traballos. Según sinalaron os populares, no expediente constan informes do director de obra que sinalan que se acumularon en distintos momentos máis de tres semanas sen realizar traballo algún, e que non había os medios humanos necesarios para avanzar ó ritmo necesario para cumprir o prazo de execución. A pesares destas afirmacións do director de obra, e de que se aconsellaba impor as sancións correspondentes, o alcalde, Manuel Cuíña, fixo caso omiso e seguiu facendo pagos á adxudicataria sen ningún tipo de reparo. p.s.