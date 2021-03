Operarios de Lalín solventan as enchentes que desde hai anos afectan á pista de Canda

Lalín. O Concello de Lalín vén de acometer estes días unha actuación importante na pista que vai do lugar de A Canda ao de Currigatos, na parroquia de Vilanova, cumprindo unha vella petición veciñal.

As obras consisten na substitución das tubaxes da traída de augas que discorre pola dita vía (conta con dous pasos) procedente dun estanque bebedeiro de animais que hai nunha das súas marxes cara fincas lindantes, por un tubo moito máis reforzado a fin de evitar que a maquinaria pesada o estrague ao seu paso; na limpeza das cunetas nesta pista, tanto por onde se sitúa o mencionado bebedoiro como por onde pasa a tubaxe da canalización da auga, co que se mellora dun xeito moi notable a pista, xa que con esta canalización e limpeza de cuneta evítase que a auga discorra por ela e se enlame, facilitando o tránsito tanto de peóns coma de vehículos.

José Cuñarro, edil de Obras e Servizos, indica que con esta obra se dá resposta a unha demanda dos veciños desde hai tempo, posto que vían como a auga procedente do estanque e canalizada pola pista non corría polas cunetas por estar as tubaxes totalmente atascadas desde hai anos, o que provocaba un asolagamento considerable do viario, coas molestias conseguintes tanto para os veciños e viandantes (molladuras e enchentes de lama ao paso dos coches), así como coas dificultades que xeraba para o paso de automóbiles como de maquinaria agrícola.

O responsable municipal de Obras subliñou que con esta actuación se pon fin ás inundacións que derramaban de xeito continuado a pista, inundacións que tamén representaban un perigo constante para o paso de vehículos. arca