Os silledenses maiores de 55 anos desfrutan dos Coidados porta a porta

Silleda. O programa Coidados porta a porta, da Consellería de Política Social, chega este mércores ao municipio pontevedrés de Silleda para prestar distintos servizos aos veciños e veciñas da vila.

Segundo explican desde o Concello silledense, a unidade móbil de coidados, que está a percorrer os municipios galegos, permanecerá ata a xornada do venres ofertando unha serie de servizos de xeito gratuito para as persoas maiores de 55 anos. En concreto, dentro do programa ofrécese un servizo de audioloxía (ca valoración e exploración funcional da audición e prevención da perda auditiva), outro de podoloxía (con consulta básica, valoración do estado xeral do pé; un corte e limpeza de uñas; eliminación de durezas, calos e helomas) e un pensado para a estimulación da memoria.

Neste último caso, unha persoa profesional realizará unha valoración cognitiva e achegará as pautas desde unha perspectiva terapéutica de como previr e aminorar un deterioro, en caso de habelo, segundo explican os promotores da iniciativa.

Indicar que, no caso de Silleda, a unidade móbil ubicarase na rúa I (detrás do centro de saúde), atendendo as personas interesadas en horario de 09.00 a 20.00 horas.

As persoas interesadas en desfrutar dos servizos descritos poden pedir cita previa chamando aos números de teléfono 622 748 283 – 623 546 992 ou a través do mail coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal

CHARLA. Indicar que tamén ao longo da xornada de hoxe, mércores día 19 de outubro terá lugar, a partir das 17.00 horas no Centro Social dos Maiores en Silleda, unha charla, aberta a toda persoa interesada, sobre o envellecemento activo impartida por profesionais da unidade móbil. maría rendueles