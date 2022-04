Pablo Díaz actúa o sábado en Silleda no Día do Libro

Silleda. O cantautor Pablo Díaz actuará o vindeiro sábado día 23 no municipio pontevedrés de Silleda con motivo da celebración do Día do Libro. A cita, de balde, será na Praza de Juan Salgueiro da vila ás 12.30 horas, e contará coa presentación do libro-disco titulado Coas miñas mans.

Pablo Díaz leva xa publicados catro traballos discográficos dedicados ao público infantil. Nesta ocasión, o espectáculo está centrado no movemento das mans como estratexia comunicativa.

O concerto, para público infantil e programado dende o Concello de Silleda, está especialmente recomendado para nenos e nenas de máis de tres anos, segundo a información facilitada polos responsables municipais.

Entre outros datos cómpre destacar que o prestixioso músico coruñés debutou no ano 2009 con TIC TAC, que acadou un notable éxito en toda Galicia, e polo que recibiu diversos recoñecementos.

O seu segundo traballo, TOC TOC, editado no ano 2013, leva xa máis de 4.000 libro-discos vendidos. Antes de Coas miñas mans tamén publicou Xente miúda, moita fartura e Tic, tac, toc, publicado por Galaxia en 2016.

MERCADO SOLIDARIO. Indicar que o concerto programado en Silleda animará tamén a xornada na mencionada praza, onde se celebrará ese mesmo día un mercadiño solidario de libros en favor da Asociación Española contra o Cancro, segundo precisaron os organizadores. s. e.