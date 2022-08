Problemas na vila silledense á hora de desprazarse

Silleda. As Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) estiveron en Silleda recollendo firmas para unha ILP (precisan 2500) que busca mellorar a conexión interurbana en Galicia. Baixo o lema aBUSar nunca foi TRENdencia alertaban do abandono do rural acompañados do alcalde, Manuel Cuíña, e da tenente de alcalde, Mónica González. Enrique García, secretario de organización nacional, incidiu en que “o modelo da Xunta é un modelo caduco”, confrontándoo co do Goberno de España. Cuíña apoiou a iniciativa remarcando que en Silleda “os nenos e nenas e os mozos e mozas que estudan fóra teñen problemas porque non hai frecuencias”. c.e.