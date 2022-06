Rafael Cuiña e Crespo, no Centro Lalín de Bos Aires

Lalín. A sala principal do Centro Lalín en Bos Aires na rúa Moreno 1949 (Centro Lalín, Agolada e Silleda) leva desde o domingo o nome de Marcial Sánchez, presidente moi meritorio do centro durante bastantes anos e en distintas etapas, Medalla de Ouro de Lalín (2006), Lalinense do Ano (2008), nado na parroquia de Anseán e unha das personalidades máis recoñecidas da diáspora. A tal fin descubriuse a correspondente placa co seu nome na sala máis destacada do centro, nun acto ao que asistiron xuntos José Crespo e Rafael Cuiña.

O acto tivo lugar na mañá do domingo e serviu de lembranza e homenaxe a Marcial Sánchez cando se cumpren cinco anos do seu falecemento, que ocurriu en maio 2017.

Unha celebración que contou coa participación do alcalde de Lalín, José Crespo, e do xefe da oposición, Rafael Cuiña, así como de varios familiares do homenaxeado: a súa viúva, Dolores Rodríguez, o seu fillo Gabriel Sánchez, a súa nora e os seus dous netos, ademais de membros da directiva do Centro Lalín, entre outras personalidades.

Cómpre destacar que Marcial Sánchez xogou un importante papel como presidente do Centro Lalín durante a etapa na clandestinidade de Raúl Alfonsín.