Recibiron sete ofertas para redactar o plan para a Edar de Corredoira

LALÍN. A Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, recibiu 7 ofertas para redactar o proxecto construtivo de mellora da estación depuradora da Corredoira, no concello de Lalín, que suporá un investimento de case 185.000 euros. Das ofertas presentadas para executar estas obras 2 delas están conformadas por UTE, o que suma un total de 9 empresas. Mediante este contrato, a Xunta impulsa os traballos para a resolución das deficiencias da depuradora municipal, na que moitos dos seus elementos quedaron obsoletos e infradimensionados, tras máis de 20 anos de funcionamento. A infraestrutura presenta deficiencias, principalmente no reactor biolóxico. As actuacións que se desenvolverán a través deste contrato teñen como fin acadar a mellor solución para o tratamento das augas residuais do núcleo urbano. ARCA