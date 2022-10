Recrean el proceso del lino en la Casa do Patrón

lalín. Este sábado, 8 de octubre, tendrá lugar la XIV Recreación do Proceso do Liño en la Casa do Patrón de Doade, en Lalín. Comenzará a las 16.00 horas, incluyendo una explicación sobre la elaboración del lino y exposición de prendas confeccionadas con este material o lana. Habrá un taller de pintura con Carlos Santos y una foliada con las pandereteiras A Xariza de Parada y el grupo de gaitas Os Trasnos. Para el domingo han organizado una actividad etnográfica en la Vía da Prata, entre el Pazo de Liñares y la iglesia de Taboada (Silleda). arca