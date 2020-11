Recuperan a antiquísima tradición de construír o Santo da Pedra en Doade

Lalín. Tras moitos anos, máis de medio século, a parroquia de Doade recupera a antiquísima tradición de construír un santo de pedra no coto que leva ese nome, situado a 690 metros de altitude. Foi da man do Museo Casa do Patrón e coa colaboración dos veciños que aínda lembran telos feito de cativos. Benjamín Iglesias Baldonedo, de O Penedo, foi a persoa encargada de erguer de novo o santo onde tantas veces o fixera outrora, axudado por Manuel Vázquez González, de Taín e José Luís Toimil López, de Codeseda, apoiados por persoal directivo do museo etnográfico.

Segundo explica o director da Casa do Patrón, Manuel Blanco, quizáis sen sabelo cando levantaban este monumento lítico no alto do Monte da Pedra en Doade, “os veciños estaban a cumprir unha tradición secular dos pobos antigos, que pasou de pais a fillos durante ducias de xeracións utilizando estes santiños, tamén chamados Estantes, Mariolas ou Homes mortos, para influír na meteoroloxía (erguíanos entre unha ou varias persoas, para pedir que deixara de chover e desfacíanos outros veciños diferentes, cando querían que regresaran as chuvias ás terras da súa parroquia). De feito, aínda hoxe os máis vellos da parroquia aseguran que se as tronadas veñen do Santo da Pedra, nunca chove”, conta o responsable do museo.

Blanco fala tamén do material utilizado para facer o santo, o croio, unha rocha ornamental tamén coñecida como coio ou seixo.

En canto a ubicación no monte raso do santiño, a unha elevada cota de altitude, destacan que ese antigo lugar sagrado forma parte do impresionante conxunto arqueolóxico e etnográfico do Coto do Santo da Pedra, integrado na Ruta da Prehistoria de Doade, roteiro cultural que se atopa en última fase de sinalización, e poderá ser visitado libremente por todo o mundo en breves datas, segundo avanza o director do Museo Casa do Patrón. s. e.