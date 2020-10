Salcines confía en ser desde hoy el nuevo dueño del Sagrado Corazón

Lalin. El empresario coruñés Venancio Salcines confía en ser desde hoy nuevo dueño del colegio Sagrado Corazón de Lalín. “A mi equipo le dije, hagamos una oferta digna, ganemos o no, que se nos vea gente seria. Y creo que la hicimos”, escribía optimista el empresario ayer en su Facebook. Salcines presentó una oferta a principios de octubre que superaba en medio millón a la de Scientia School.

“Pero lo más importante es que le he devuelto el puesto de trabajo a ocho personas. A ocho docentes históricos del centro. La otra oferta, para ganarme, deberá superar mi oferta de empleo. Es decir, deberá incorporar a nueve personas más de las que había planteado en un primer momento (yo los superaba a ellos en ocho”, escribe en la red social. “Si gano, llamaré a don Fidel y le diré que me espere en el colegio. Si me toca entrar como nuevo propietario deseo hacerlo con su creador”, asegura en el escrito de Facebook. s. e.