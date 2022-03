Segunda edición do Lalín Clarinet Days do 18 ao 20 de marzo no auditorio

Lalín. O Concello de Lalín acolleu onte a presenación da II edición do Lalín Clarinet Days, festival de clarinete que terá lugar do 18 ao 20 de marzo no auditorio municipal de Lalín e contará coa participación dos mestres Víctor Matos, Cristo Barrios e Xocas Meijide así como da pianista Alicia González Permuy, segundo o avanzou a tenente de alcalde e concelleira, Paz Pérez. O Salón Teatro acollerá o día 18 un recital de piano de apertura e o día 20, no mesmo escenario, será o concerto de clausura a cargo da orquestra Xacobeo Clarinet Ensemble, dirixida por Matos. Nesta ocasión existen dúas modalidades de matrícula: alumnado activo e oíntes. O activo realizará 1 clase individual con ou sen piano dependendo da súa matrícula. No caso de que a matrícula sexa Activo de Clarinete Baixo, poderanse realizar dúas clases individuais si o desexan. O alumnado oínte, poderá escoitar tódalas clases que desexe. Ademais o das dúas modalidades poderá participar nos ensaios e o concerto de clausura. Debido ao restrinxido número de prazas, para realizar a inscrición é necesario poñerse en contacto con Xocas Meijide no teléfono 633 25 19 74 ou no e-mail xocasmeijide@gmail.com, indicando o repertorio a traballar e a modalidade escollida. arca