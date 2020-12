Semana Verde sortea as perdas grazas ao superávit de 2019

A Fundación Semana Verde resistiu economicamente este ano marcado polo coronavirus grazas ao superávit acadado nos últimos anos. Así se destacou na reunión do Padroado, que estivo presidida onte polo vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda. No encontro aprobáronse as contas de 2019, un ano que seguiu a liña positiva iniciada en 2014 e no que se obtivo un beneficio de máis de 111.000 euros e unha facturación que superou os 3 millóns de euros de ingresos tras a celebración de 24 eventos e 50 poxas da Central Agropecuaria de Galicia Abanca.

Ademais, fíxose un balance provisional deste 2020, fortemente marcado polas consecuencias da pandemia da COVID e pola aplicación de medidas de seguridade que afectaron á actividade do sector de feiras e eventos. A pesar da imposibilidade de desenvolver as citas máis destacadas e ter xa acometido gastos operativos para a súa comercialización e xestión, a Fundación presentou unhas contas nas que o déficit se puido contrarrestar co superávit acumulado nos últimos anos. Unhas perdas que ademais foron máis leves que as que reflectía a entidade entre o 2010 e o 2013, con total actividade. Este ano celebráronse 11 eventos maiores, o dobre que en 2013 e unha cifra similar á de 2014, unha decena de eventos menores e 40 sesións da central a, das cales queda por celebrarse unha.

Por outra banda, na reunión analizouse o orzamento previsto para 2021, no que se prevé recuperar o equilibrio entre ingresos e gastos cunha contía de 2,9 millóns de euros. Ademais, a delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, tomou posesión como padroeira da Fundación.