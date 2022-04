Silleda abre os prazos para os campamentos e Depotermal

Silleda. A concellería de Educación de Silleda, que dirixe Ángela Troitiño, abre este venres día 29 o prazo de inscrición para o campamento de verán, que se celebrará nas instalacións do CEIP Plurilingüe de Silleda e no CEIP Ramón de Valenzuela da Bandeira, entre o 23 de xuño e a véspera do inicio do próximo curso, en setembro.

As inscricións deben realizarse no Rexistro Xeral do Concello (de 09.00 a 14.00 horas) ou ben a través da Sede Electrónica, dende o venres e ata o vindeiro día vinte de maio, como data límite.

Poderán participar nenos e nenas de 3 a 12 anos empadroados no Concello de Silleda. A selección farase de acordo do regulamento do servizo, no que se priman, entre outros aspectos, as necesidades de conciliación das familias. O horario do servizo será, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00.

Por outra banda, o Concello de Silleda participa un ano máis no programa Depotermal da Deputación, unha iniciativa da que poden beneficiarse as persoas empadroadas na provincia. O prazo de solicitudes está aberto ata o vindeiro día tres de maio. Todos os interesados poden recibir máis información no departamento de Benestar Social (986 592 037). arca