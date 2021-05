Silleda acollerá o 29 e o 30 unha campaña de recollida de alimentos perecedoiros

Silleda. O voluntario José García, de Aspadeza, volve poñerse mans á obra e organiza unha nova campaña solidaria a favor das persoas con menos recursos.

Esta iniciativa consiste nunha recollida de alimentos non perecedoiros e desenvolverase en Silleda os vindeiros 29 e 30 de maio. A nova campaña faina en colaboración co Concello a través do departamento de Bienestar Social que dirixe a concelleira Ánxela Troitiño.

En concreto, desde el Concello explican que todas aquelas persoas que desexen colaborar poderán levar as súas doazóns á casa da cultura municipal entre as de 9.30 e as 20.00 horas.

Segundo explican, todos os alimentos que se recollan irán destinados ao Programa Silleda Solidaria, unha iniciativa creada hai anos para atender as necesidades das familias do municipio con escasos recursos ou en perigo de exclusión.

Indicar que o voluntario, José García, xa organizou, con gran éxito, unha campaña o pasado mes de abril, neste caso a prol da Asociación O Mencer, en Lalín. Naquela ocasión recolléronse un total de 200 quilos de alimentos, segundo indican as fontes. arca