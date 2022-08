Silleda acomete melloras nos centros escolares

SILLEDA. O Concello de Silleda está a realizar nestes días traballos de mantemento e posta a punto nos centros escolares públicos de cara ao inicio do novo curso.

Entre estas tarefas figura o pintado de tres aulas nas dependencias do CEIP Ramón de Valenzuela, na Bandeira, moi deterioradas polas filtracións de humidades.

Neste senso, dende o goberno municipal “agárdase que a Consellería de Educación, titular dos centros, acometa canto antes as obras comprometidas en maio de 2021, con arranxos urxentes nos dous CEIP do municipio”, indican. Quedan por executar a reforma dos baños de Silleda e da cuberta do edificio central e na Bandeira arranxar filtracións. C.G.