Silleda deu luz verde á contratación do plan de mellora da rúa Progreso

Silleda. O pleno da Corporación municipal de Silleda deu onte luz verde á contratación do proxecto denominado Mellora da Mobilidade Peonil na rúa Progreso. A sesión, de carácter extraordinario, tiña como único punto na orde do día a aprobación deste contrato, logo de aprobarse o pasado venres o proxecto da actuación, cofinanciado con preto de 700.000 euros da subvención do Instituto para a Diversificación e o Aforro Enerxético (IDAE) e fondos municipais. O investimento previsto é de 823.841,24 €.

Na sesión, á que non asistiu a concelleira do BNG, o PP interesouse por distintas cuestións técnicas relacionadas cos pregos, e tamén polo prazo de execución. O proxecto fixa un prazo máximo de nove meses, se ben no prego de condicións puntúa a rebaixa no tempo das obras.

“Son os técnicos, os autores do proxecto, os que establecen os prazos, non nós, e unha cousa é a memoria presentada ao IDAE e outra o proxecto final”, indicou o alcalde, Manuel Cuiña, a preguntas do voceiro do PP, que cuestionaba que no avance inicial se falara de seis meses.

Outra das melloras que figura no prego de condicións é a creación de 21 prazas de aparcamento temporal, como xa se avanzara en días pasados. Os pregos de condicións subiranse nas próximas horas á plataforma de contratación do Estado, cumprindo cos prazos establecidos polo IDAE. As empresas disporán de 26 días naturais para presentar as súas ofertas. arca