Silleda elabora o seu quinto plan de igualdade

silleda. O Concello de Silleda iniciou a redacción do V Plan Municipal de Igualdade, un documento que recoller unha serie de accións e medidas destinadas á cidadanía, para aplicar en diferentes áreas do municipio co obxectivo de acadar a igualdade entre mulleres e homes. A comisión de Igualdade, formada por representantes técnicas e políticas, xa mantivo en días pasados un primeiro encontro, logo de realizar sesións formativas en materia de igualdade. Nesta primeira sesión, analizouse tamén o grao de cumprimento do plan anterior, o cuarto, con máis do 70 % dos obxectivos cumpridos en diferentes áreas. Nesta primeira fase de autodiagnose realizaranse distintas enquisas entre colectivos, asociacións ou escolas, para recabar información de cara á redacción do plan. A comisión volverá a reunirse en xaneiro, para avanzar na consecución da iniciativa que, unha vez aprobada no pleno, se publicará na web municipal. arca