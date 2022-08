Silleda leva a pleno o PXOM tras meses de moito traballo

Silleda. O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda está cada día máis preto. Logo de intensos meses de traballo para adaptar o documento ao requerimento remitido pola Xunta de Galicia, o Plan Xeral de Silleda está listo para a aprobación provisional no pleno. Este luns quedaron xa convocadas as comisións informativas previas á sesión extraordinaria, que terá lugar previsiblemente o vindeiro martes día 6 de setembro. “Será un día histórico para Silleda”, sinala Manuel Cuíña, “xa que despois de moitos e intensos meses de traballo, podemos dar resposta a unha das grandes carencias do noso municipio, que será a pedra angular do futuro deste municipio”, indica o rexedor, que califica ademais ao PXOM como “o proxecto máis importante e máis desexados dos últimos 30 anos neste concello”.

A aprobación provisional chega despois de recabar todos os informes sectoriais necesarios e adaptar o documento ao requerimento emitido pola Xunta en 2019, cando o organismo autonómico denegou a aprobación final, tres anos despois da aprobación provisional no pleno do Concello. Un dos grandes escollos que houbo que solventar foi a legalización das traídas de auga municipal. Unha vez lograda a legalización das mesmas, o traballo no departamento de Urbanismo intensificouse nos últimos meses con xornadas de traballo tanto co redactor do planeamento como cos responsables doutras Administracións. c.e.