Silleda oferta o servizo ‘Madruga’ nos centros de ensino público

Silleda. O Concello de Silleda, a través das concellerías de Educación e Igualdade, que dirixe Ángela Troitiño, vén de crear un novo servizo para facilitar a conciliación das familias silledenses. O programa Madruga no cole é un sevizo que ofrece un recurso para o coidado das persoas menores antes da súa entrada polas mañás nos dous centros educativos públicos do municipio: o CEIP de Silleda e o CEIP Ramón de Valenzuela da Bandeira.

En ámbolos dous centros o servizo dará comezo ás 07.50 horas, con opción de almorzar no propio colexio, ou non, podendo levar tamén cada neno/a o seu propio almorzo Para que o servizo se poida levar a cabo requírese un mínimo de 20 inscricións por centro, segundo informan dende o Concello.

Indicar que o custo dos servizos para as familias usuarias será de 30 euros por neno ao mes. Pola súa banda, o prezo do almorzó establecese de xeito diario, con 0,50 euros por día.

INSCRICIóNS. As inscricións para poder facer uso deste servizo, que viña sendo moi demandado por colectivos como a Anpa do CEIP de Silleda, deben realizarse no Rexistro Municipal (en horario de 09.00 a 14.00 horas) ou a través da Sede Electrónica do Concello de Silleda.

Sinalar, finalmente, que o prazo de inscrición remata o vindeiro 14 de outubro. As persoas que desexen recibir máis información poden contactar coa Concellaría de Educación no teléfono 986 592 037. maría rendueles