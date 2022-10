Silleda pon a disposición dos establecementos lonas con lemas de Nadal

silleda. O Concello de Silleda, a través da concellería de Comercio, que dirixe Pili Peón, pon a disposición de todos os establecementos comerciais e hostaleiros lonas decorativas para a campaña de Nadal. Con esta proposta, enmarcada na colaboración co ECOS, búscase dar ás vilas do municipio unha imaxe unificada durante a campaña. “A temática elexida este ano para a decoración das vilas, que substituíra ao alumeado de Nadal, combinada coas lonas conseguirá crear un ambiente único que agardamos promova e estimule á veciñanza a mercar no comercio local de Silleda, ademais de de converter as rúas no noso centro comercial”, indica a concelleira. As lonas serán verticais e estarán impresas por unha cara cun lema e un fondo alusivos ás datas navideñas e terá unhas medidas de 400x 2000. Terán unha barra de madeira superior e inferior. arca