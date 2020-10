Silleda prepara un portal web para enviar as cartas ós Reis este Nadal

Silleda. Quedan dous meses para o Nadal, pero xa son moitos os concellos de Área nos que está a reunirse o executivo local para ir organizando a programación. E é que se outros anos se podían inspirar nas propostas que funcionaron con anterioridade, esta vez todo teñen que reiventarse por mor do covid.

No caso do Concello de Silleda decidiron preparar un portal web para que os máis novos poidan interactuar cos Reis e facerlle chegar directamente as súas peticións. “Estamos xa traballando nesta iniciativa para que os máis novos de Silleda teñan liña directa con Melchor, Gaspar e Baltasar”, indica a concelleira de Cultura, Mónica González.

Nas vindeiras semanas, informa o goberno local, daranse a coñecer as propostas para as datas de Nadal “nas que se tratará de contar con actividades que permitan cumprir cos requisitos da chamada nova normalidade”, din. Así mesmo, tamén se iniciou xa a colocación do alumeado de Nadal, “que non se acenderá ata decembro, pero que se está a instalar por cuestións loxísticas da empresa adxudicataria”, explican fontes municipais.

FALA REDES Por certo que o 1 de novembro volve a Silleda o programa ‘Fala Redes’, da Rede de Dinamización Lingüística. Será co músico, cantante e compositor Magín Blanco, que trae á vila o seu espectáculo O que levamos nas maletas. Para asistir é preciso inscribirse chamando ao Concello no teléfono 986 580000 en horario de 08.00 a 15.00 horas. A.P.