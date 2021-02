Silleda reabre parques e o punto limpo e retoma a feira de Bandeira

silleda. O Concello de Silleda levantará a partir de hoxe, venres, algunas das restriccións que seguían vixentes dende finais de xaneiro. Así, e coincidindo ca desescalada anunciada polo goberno autonómico, na xornada do venres desprencintaránse os parques infantís, e continuarán desinfectando de xeito periódico, como se vén facendo dende o inicio da pandemia. Tamén na xornada do sábado se reabren as instalacións do Punto Limpo, aberto ao público todos os mércores e sábados en horario de 09.00 a 14.00 horas, se ben para enseres mantívose activo durante todo este tempo o servizo gratuíto de recollida a domicilio. Por outra banda, tamén se levanta a suspensión das feiras da Bandeira, que voltarán o vindeiro domingo 28, permitindo a instalación de todo tipo de postos e mantendo as preceptivas distancias. arca