Silleda renovou unha das bombas do servizo de abastecemento de agua da vila

Silleda. O Concello de Silleda vén de mellorar o servizo de abastecemento municipal de augas coa substitución dunha das dúas bombas da estación de Taboada, xunto ao río Deza. Operarios do servizo municipal procederon á colocación da nova bomba, cun custe de 10.000 euros, coa que se mellorará a calidade no servizo. A estación de bombeo da captación de Taboada, que abastece á traída municipal na rede de Silleda, conta con dúas bombas que funcionan de forma alterna cando é preciso. O cambio produciuse debido á necesidade de mellorar polo desgaste dunha.

“Con este reemplazo continuamos mellorando a rede municipal de abastecemento, despois da ampliar nos últimos anos as captacións das

traídas municipais”, indica o alcalde, Manuel Cuíña. Esta actuación vén a complementar outras realizadas nos últimos anos como a ampliación da captación da traída da Bandeira para evitar os bombeos dende o río Toxa. “Ademais de contar con augas con maior calidade, ao evitar bombear dende o río, algo ao que se viña recurrindo en épocas de sequía, tamén conseguimos un notable aforro enerxético”, di o rexedor.

Tamén se acometeu unha ampliación da captación de Silleda nunha zona de monte en Siador co obxectivo de evitar tamén o bombeo. Así mesmo, o pasado ano tamén se levou a cabo outra importante actuación no servizo, coa eliminación do último tramo que quedaba de tubaxe de uralita, co que toda a rede actual é xa de PVC, lembra o goberno local. C.E.