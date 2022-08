Silleda viaxa a Francia de intercambio ata o 29

SILLEDA. Un grupo formado por 18 veciños e veciñas de Silleda partiu este luns cara a localidade francesa de Caneján, onde participarán nun programa de intercambio nesta localidade do sur do país, irmandada con Silleda dende hai xa seis anos. Membros do Comité de Irmandamento de Silleda (Coxesi), que preside Belén Calvo, e outras persoas que se interesaron polo programa, forman parte deste grupo que partiu en avión dende Lavacolla cara a Caneján, onde estarán ata o vindeiro luns día 29, aloxados en casas da veciñanza de Canejan. O programa comezou estes días, dedicado este ano á sustentabilidade e ao medio ambiente, con distintas actividades nas que estarán tamén presentes membros da localidade italiana de Poggio Mirteto (outra das cidades irmáns de Silleda) e de Nagykowacsi. A vindeira fin de semana, que é cando se celebran os actos centrais desta iniciativa, tamén se incorporará ao grupo a concelleira Pili Peón. C.E.