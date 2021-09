Swowcooking e catas para os nove blogueiros

silleda. Onte, na vertente máis profesional do salón de Turexpo Galicia, que se celebra ata hoxe no marco da Feira Semana Verde, tivo lugar o IV Encontro de Bloggers de Turismo, ao cal acoden nove blogueiros, de MiniOnTour, Descubre cada día, Yo amo Viajar TV, Un salto a Galicia, Engaliciamorate, Marco Voador e El viajero accidental. Ao longo da xornada os asistentes ao encontro acudiron a demostracións e a un showcooking do proxecto Eurochef, no que cataron os produtos autóctonos, ademais de visitar distintos stands da citada feira. s. e.