‘Tecendo unha saída’, de Tamara Jiménez, gaña o Dillo a quen maltrata

lalín. O xurado do concurso Dillo a quen maltrata, que organiza o Concello de Lalín con motivo do 25-N, vén de fallar os premios do certame. Tamara Jiménez Quirós, de Pontevedra, coa carta titulada Tecendo unha saída; Tania Nóvoa Paz, de Vigo, con A miña nai é unha illa; e Laura Moure Miguélez, de Agolada, con Sobrevivir para poder vivir, alzáronse co 1º, 2º e 3º premios, respectivamente, e as súas cartas foron elixidas entre as 20 preseleccionadas das 115 orixinais presentadas ao concurso. As ganadoras recibirán un diploma acreditativo e 259, 169 y 119 euros, respectivamente. O acto de entrega terá lugar o sábado 26 de novembro ás 18.00 horas na actividade denominada Arte-acción contra a violencia de xénero, no Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis, segundo informa o departamento de Cultura que dirixe Begoña Blanco. arca