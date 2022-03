‘Terra e tesón’ se va a presentar este sábado en la Casa do Patrón

Lalín. El Aula UNED en Lalín, que coordina José Antonio Rodríguez Fernández, colabora de forma activa en el acto de presentación del documental Terra e Tesón, historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón que organiza la Asociación Amigos do Museo para este sábado 12 de marzo a las 11 de la mañana en las instalaciones de la institución.

El acto será presentado por el autor del documental, Rafael Quintía, profesor-tutor de la UNED, licenciado en Antropología Social y Cultural, presidente de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) y antropólogo y gerente de la empresa Ab Origine. Antropoloxía, produción e xestión cultural. También estará presente el gerente del Museo, Manuel Blanco Villar.

La colaboración entre la UNED y Casa do Patrón surge de un trabajo previo realizado por el coordinador del aula universitaria en Lalín, José Antonio Rodríguez, y de una reunión al más alto nivel entr los responsables de ambas instituciones.