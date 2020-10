Traballadores do Foresta Lalín limpan e melloran o monte veciñal de Zobra

O alumnado do obradoiro de emprego Foresta Lalín II avanza no desenvolvemento dos traballos nos montes veciñais en man común. Desde mediados do mes de agosto,

empezaron coas actuacións na Comunidade de Montes Veciñais de Zobra que rematarán en días. Así o explica o edil de Emprego, Avelino Souto, que vén de visitar in situ a zona, xunto á directora do obradoiro, Elena Cuiña.

O edil subliñou que desde o inicio dos traballos, as actuacións que realizaron nos montes de Zobra foron a limpeza e roza manual de camiños e pistas forestais, traballo que afectou a un total de 8 quilómetros, repartidos en diferentes zonas tales coma Ameixedo, Portomartín e Trigueira. Souto resaltou que na zona da antiga presa que surtía de electricidade ás vellas minas, realizáronse os traballos de limpeza e desbroce do sendeiro que sobe ás zonas mineiras de estaño da Corza e á área dos lavadoiros, así coma o mantemento da ruta de sendeirismo das albarizas.

Ademáis actuouse na masa forestal de piñeiro de oregón nunha superficie de 1 hectárea onde se realizaron podas, rareos, rozas e triturado de restos. Noutra masa forestal, tamén se fixeron actuacións de control da praga, concretamente a especie chamada barrenador do piñeiro do país, realizando a extracción das árbores afectadas.

Os traballadores do obradoiro tamén fixeron actuacións de mantemento de infraestruturas forestais, coa reposición do valado de protección en madeira no miradoiro na subida ao monte Coco e repuxeron o balado perimetral dunha albariza no monte da Trigueira.

En canto os traballos pendentes, están a concluír o arranxo de pistas forestais secundarias co adecentamento de firmes, executando a limpeza de cunetas e realizando a drenaxe -en total o alumnado colocou 40 bocas en pedra nos 20 tubos de drenaxe- coa fin de facer a corrección hidrolóxica do terreo para evitar a erosión polas choivas.

En canto o mantemento de infraestruturas forestais, están colocando paneis de sinalización nos camiños e rutas de sendeirismo da zona.

Souto avanzou que “nos vindeiros días rematarán estas actuacións en Zobra e iniciaremos os traballos nos montes veciñais da Xesta”.

A finalidade dos traballos, á parte de que o alumnado aprenda o oficio de traballador forestal seguindo as normas de prevención de riscos e seguridade laboral, tamén é mellorar as masas e infraestructuras forestais do municipio e minimizar os riscos da amenaza dos incendios forestais, así coma contribuír ao mantemento e acondicionamento dos montes comunais do municipio, conclúe Souto, tras visitar estes traballos en Zobra, como fixo en agosto cos desenvoltos polo alumnado do obradoiro nas Comunidade Veciñal de Montes de Bermés, agora xa rematados.

PRÓRROGA. Indicar que o obradoiro reanudou a actividade presencial o 1 de xullo, tras a paralización debida á situación de emerxencia sanitaria, aínda que durante a pandemia se mantivo a actividade formativa de xeito telemático. Á volta, e tras adoptar todas as medidas de hixiene e seguridade precisas polo coronavirus, reactiváronse as actuacións programadas nos montes veciñais. O Foresta Lalín II prolongarase ata o día 9 de decembro, tres meses máis do previsto.