Última fase das obras da Rede de Calor de Silleda

SILLEDA. As obras da segunda fase da Rede de Calor con Biomasa de Silleda están xa na recta final. Logo de levar a canalización ata a casa da cultura, a empresa concesionaria iniciou os traballos de reposición nas rúas afectadas. Así, procedeuse a aglomerar o tramo aberto na rúa Morón e a renovar o firme no tramo de Condes do Deza. No caso da rúa Condes do Deza, este tramo quedará cun só sentido de circulación, complementando a humanización do entorno, no treito que vai dende Progreso ata a Praza Mestre Mateo. Esta medida permitirá ademais establecer prazas de aparcamento en batería en ambas marxes da rúa. Con estas actuacións, complementarase o proceso de humanización do centro da vila que se está a acometer no tramo de Progreso, con traballos cofinanciados polo Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético, e cun investimento de máis de 600.000 €. O proxecto non só busca mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria

senon tamén crear espazos de calidade ambiental. Parte da superficie de estacionamento vaise a peonalizar con esta reforma e tamén se peonaliza a Praza Siñor Afranio. Suporá asemade a renovación de todo o mobiliario urbano. Tamén están en marcha dende o pasado venres os traballos para a dotación dun gran parquin público na mazá que forman as rúas Progreso, Morón e Condes do Deza. C. E.