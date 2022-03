Últimas oportunidades e antigüidades na Estrada

Deza. A sesenta e dúas edición da Feira de Antigüidades e Artesanía e a décima Feira de Oportunidades do Comercio da Estrada afrontan este domingo a súa última xornada, na que se agarda que sexa a de maior afluencia de público. O comercio local estradense da automoción está a espertar grande interese no público xa que, a relación calidade-prezo está a ser moi competitiva. Na mostra están a venda vehículos de ocasión e seminovos. Hai que subliñar que os visitantes contan con productos cunha rebaixa de ata o oitenta por cento sobre o seu prezo habitual.

Os sectores punteiros no referente a transaccións comerciais efectuadas dentro do propio recinto, son o comercio en xeral e as antigüidades xa que, son eventos plenamente consolidados e que contan cun público fidel. A mostra está complementada cun parque infantil ubicado no pavillón número tres e para este domingo están programadas sendas actuacións de maxia. M. L.