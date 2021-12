Un feiral e Maonele de Felisa animaron a Aldea do Nadal de Codeseda

lalín. Trala inauguración da terceira edición do evento Unha aldea no Nadal, organizado polo Museo Etnográfico Casa do Patrón o 8 de decembro en Codeseda, que contou coa presenza do alcalde de Lalín José Crespo, varios concelleiros e unha gran asistencia de público, así como a posterior visita do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, xunto co secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, a pasada fin de semana tivo lugar unha gran xornada etnográfica e festiva, na carpa exterior do Museo, coa celebración dun mercado solidario de xoves emprendedores do lugar, seguido dun obradoiro de arte floral, cunha memorable actuación de Manoele de Felisa Grupo interpretando o seu Cancioneiro do Camiño, secundado por un gran publico chegado de diversos lugares de Galicia. Recordar que todas as tardes dos domingos que restan ata o 6 de xaneiro, haberá mercado, actividades e actuacións, completando a dinamización integral dunha aldea no tempo do Nadal a permanente iluminación nocturna dende as 18.00 horas ata a 1.00, así como a exposición duns 60 beléns artesanais, que serán mostrados a diario no Museo (de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas), todo dun xeito libre e gratuíto. s. e.