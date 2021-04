Violencia Zero volta a Silleda con ‘Sorpresa’ de Econarte Produccións

SILLEDA. O programa Mulleres en Acción Violencia Zero, da Deputación de Pontevedra, volta a Silleda a vindeira semana. A cita será o mércores 28 de abril ás 12.00h no auditorio do Salón Parroquial, cos alumnos e alumnas de 3º e 4º da ESO do colexio María Inmaculada. A compañía Enconarte Produccións realizará a acción que leva por título Sorpresa, unha peza feita por mulleres para falar de mulleres. Ca excusa dunha festa o público viaxará pola vida de Nora, unha muller que deixou a súa profesión para exercer de nai, unha muller educada no catolicismo feroz e no patriarcado, medicada e intelixente, riquiña e sensible e con intensas ganas de xogar de vivir e de amar. Serán 20 minutos de tiovivo emocional con moitas risas, moita emoción, nun espectáculo interactivo sen pelos na lingua, que fala de empoderamento. s. e.