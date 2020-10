Volve cun novo curso en Silleda a Escola de Empoderamento

Retómase a actividade na Escola de Empoderamento Feminina posta en marcha polo Concello de Silleda. En concreto desenvolverase un obradoiro de elaboración de queixos, que comezará o próximo día 15, con doce prazas, e continuará ata o 3 de decembro todos os martes e xoves de 17.00 a 19.00 horas.

Esta formación, que capacitará ás alumnas para traballar en queixerías profesionais, contará cunha parte teórica (que terá lugar na casa da cultura da vila) e outra práctica (nunha queixería). Entre os coñecementos que se proporcionarán ás participantes cóntanse os principais sucesos químicos e biolóxicos durante o proceso de maduración e fabricación. Ademais formarase ás alumnas en hixiene alimentaria, organización interna dunha queixería e aspectos relativos á xestión medioambiental e de seguridade e saúde.

Mediante este ciclo, explican fontes municipais, o que se persegue é a adquisición por parte das interesadas dunha cualificación específica que lles proporcione os coñecementos precisos para desempeñar a súa actividade laboral nunha industria de productos lácteos, así como para facer queixos e derivados de forma autónoma.

A Escola de Empoderamento nacía en setembro de 2018 co obxectivo de converterse nun espazo de encontro no que as mulleres analicen as súas propias experiencias e poidan dispoñer de ferramentas que contribúan a reforzar o seu sentido da individualidade e asuman responsabilidades sobre asdecisións propias. O fomento da empregabilidade é unha das liñas de actuación desta iniciativa do departamento de Igualde, que dirixe Ángela Troitiño. “Queremos seguir traballando para favorecer o emprendemento como motor de progreso na sociedade”, indica a concelleira.

A atención aos núcleos rurais e a súa dinamización “é outra das claves desta iniciativa, que se pon en marcha tendo en conta o peso específico do sector lácteo no municipo e na comarca do Deza”, engade o goberno local.

Todas as que desexen participar neste curso formativo deberán formalizar a súa matrícula, a partir de mañá e ata o día 13, a través do Centro de Información á Muller (CIM), chamando ao 986 592037 ou en cim@silleda.es. As aspirantes serán admitidas por orde de inscrición.