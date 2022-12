Xirandola e Carballeira actuarán o día 6 en Bandeira

Silleda. A Asociación Cultural Xirandola e o Grupo de Baile e Música Tradicional A Carballeira de Cercio celebrarán o martes día 6 de decembro ás 19.30 horas no auditorio Manuel Dopazo da Bandeira o seu primeiro espectáculo conxunto, Carlos da Quintela, a máis grande historia dun gaiteiro que nunca a gaita tocou.

É a primeira vez que estes dous grupos suman esforzos para facer un espectáculo conxunto que inicialmente estaba pensado para o verán nun marco idílico como é o Mosteiro de Carboeiro, pero que as circunstancias levaron a que fagan esta súa presentación no auditorio da localidade silledense, para deseguido enfocar a posibilidade de facelo noutros marcos ao aire libre en canto as condicións meteorolóxicas o permitan.

Indicar que as agrupacións lalinense e silledense considéranse irmáns dende hai tempo, xa que dende os seus inicios compartiron mestres, compoñentes e estilo, polo cal non se toman isto só como unha actuación, senón tamén como un acto de confraternidade, segundo explican dende a organización.

O espectáculo contará con baile, música e cantares dos dous grupos por separado e con bailes e pezas cantadas conxuntamente, mesturándose compoñentes. arca