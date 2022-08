A estrada de Abellá a Vilar de Arriba, xa moi ancheada

Frades. O Concello de Frades está a piques de rematar as obras de ancheamento e mellora do camiño da AC-524 (Abellá) a Vilar de Arriba (Frades). Unhas obras orzamentadas en 203.216,52 euros e que permitirán incrementar a seguridade viaria de peóns e vehículos ao longo dos 5,3 quilómetros dunha das estradas con máis tráfico do mencionado municipio.

“As obras permitiron anchear a estrada medio metro a cada lado, así como canalizar augas pluviais e construír beirarrúas no núcleo de San Mauro”, explica ao respecto o concelleiro de Infraestruturas e Obras, Manuel Ferreiro, quen apunta que “ xa están case rematadas, a falta do asfaltado da estrada, que se fará nos próximos días”.

O camiño entre a AC-524 en Abellá e a localidade de Vilar de Arriba ten unha lonxitude de 5.280 metros, que foi ampliada 50 centímetros a cada lado cunha cuneta de seguridade revestida de formigón. Así mesmo, colocáronse 391 metros de tubaxe de PVC con 7 arquetas con sumidoiro para a recollida das augas pluviais e fíxose un muro de bloques de granito de 15 metros de longo e 2 de alto. c. e.