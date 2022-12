A exposición sobre o escritor paradelense Manuel Rodríguez pode verse no Pino

O Pino. Ata o vindeiro día 12 deste mes a exposición interactiva Manuel Rodríguez López 2.0 poderá verse no centro sociocultural Luis Seoane do Pino. Esta mostra, de carácter itinerante, enmárcase nos actos do Bicentenario da creación do Concello de Paradela e está promovida polo Colectivo Egeria, Galicia Dixital e a familia do escritor, co apoio da Xunta, da Deputación de Lugo e do Concello de Paradela. Á presentación asistiron o alcalde do Pino, Manuel Taboada, o seu homólogo de Paradela (Lugo), José Manuel Mato Díaz, a concelleira de Cultura do Pino, Eva Varela e o presidente do Colectivo Egeria, Xulio Xiz.

Manuel Rodríguez López 2.0 é unha nova edición da mostra orixinal en homenaxe ao escritor paradelense finado en 1990, que percorreu desde 2013 gran parte de España e tamén Portugal. Esta nova versión recolle en doce paneis a vida e a obra do Fillo Predilecto de Paradela pero cun formato máis dixital e interactivo, cun novo deseño gráfico, contidos actualizados e reestruturados, así como un acceso inmediato aos contidos multimedia adicionais a través de códigos QR.

O escritor está considerado como o mellor poeta obreiro galego do século XX. Escribiu gran parte da súa obra en Cataluña, foi un grande impulsor das actividades galegas nesta comunidade, ademais de ser un vínculo perfecto entre Galicia e os galegos emigrados en Cataluña. A exposición está a recorrer distintos municipios do Camiño Francés. Comezou a súa andaina en Pedrafita e remataraa en Santiago. c.e.