Abren a mostra ‘Kinetiko’ e a campaña de fomento da lectura Arzúa Conta

Arzúa. O departamento de Cultura de Arzúa continúa desenvolvendo as actividades da programación Primavera de Cultura que en abril están centradas en conmemorar o Día Internacional do Libro. Este venres, a Capela da Madanela acolleu a exposición de autómatas Kinetiko con visitas guiadas de 10.00 a 13.00 para grupos escolares e de 16.00 a 20.00 h. para o público en xeral. A mostra está formada por nove pezas automatizadas entre as que se atopan autómatas musicais que a partires de mecanismos crean sons e ritmos, monicreques con efectos especiais, un teatriño de guiñol automatizado homenaxeando ao tradicional títere de cachiporra e moito máis.

Por outra parte, do 23 ao 30 deste mes de abril ponse en marcha a campaña de animación á lectura e de apoio ás librarías da vila Arzúa Conta. Durante esos días con cada merca dun libro entregarase un lote de agasallos ata agotar existencias. s. e.