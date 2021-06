Absuelven al exalcalde de Ordes Manuel Regos de prevaricación por las licencias de pubs

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de absolver al exalcalde de Ordes, Manuel Regos, de un delito continuado de prevaricación administrativa al autorizar licencias a locales de ocio. “Como se deriva de toda la documental, la tramitación de los expedientes de cambio de licencia y concesión de nueva licencia no es del todo correcta, con desajustes en foliado, cambios de anualidad, saltos temporales, repetición de proyectos, falta de seguimiento de un orden temporal, pero estas irregularidades –no denunciadas en la vía administrativa– no integran la figura del delito de prevaricación, no se acredita un previo concierto con los empresarios de la hostelería nocturna”, concluyen los jueces, quienes destacan que “varias de esas peticiones de cambio de licencia fueron denegadas”, precisan.

El tribunal relata que, entre 2009 y 2012, “un significativo número de locales de ocio nocturno” solicitaron en el municipio cambios de licencia de pub a café concierto, café cantante o tablao flamenco para, posteriormente, regresar a licencia de pub. La finalidad de estos cambios, según indican los magistrados, era obtener una mejora en el horario de cierre. “No resulta acreditado que el acusado, durante su mandato como alcalde, diese un trato de favor a la hora de gestionar las licencias a determinados locales o sociedades”, indica la Audiencia.