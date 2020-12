Accidente en Ordes con dous feridos e evacuación aérea na autopista

Dúas persoas resultaron feridas, unha delas excarcerada polos Bombeiros de Ordes, a causa dunha colisión entre un camión e un coche á altura do punto quilométrico 39 da AP-9, en Ordes, á altura da área de servizo da Ameixeira (na parroquia de Buscás) e en sentido A Coruña. Foi ao fío das 15.45 horas deste venres, e un dos afectados foi evacuado a bordo dun helicóptero medicalizado pola gravidade das súas feridas. Ao parecer, e para que o operativo puidese transcorrer da forma máis adecuada, foi necesario interromper a circulación durante algúns momentos e desviar o tráfico pola saída 41, cara a N-550. Co fin de prestar apoio ao equipo médico e garantir as condicións de seguridade na vía, desde o 112 pasouse aviso aos axentes da Garda Civil de Tráfico e ao servizo de mantemento das estradas, e o 112 tamén avisou á Policía Local e aos membros de Protección Civil da localidade por se fose necesaria a súa colaboración.