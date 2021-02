Afirma traballar “arreo” o goberno melidense para evitar problemas no río

MELIDE. Esta semana a Asociación de Troiteiros Río Furelos denunciaba a aparición dun novo vertido nas augas do río, procedente de novo do polígono da Madanela. Dende a entidade consideran que esto demostra “unha falta de compromiso” por parte do goberno melidense e insisten en que é un síntoma “da incapacidade” do Concello. Ante as críticas, a Corporación municipal asegura que nos últimos 20 anos “nunca se puxeron tantos recursos para solucionar un problema que non é de agora”, sinalan fontes municipais. A finais de decembro “recibiuse de augas de Galicia o proxecto de trasvase das augas residuais a Edar polo que a pasividade da que acusan ao goberno implica un descoñecemento total do que son os trámites administrativos de contratación” dunha administración pública. O Concello “traballa arreo”, sentencian. a.prada