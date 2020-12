Amarai prepara a escolares con discapacidade diante do bullying

A Asociación Amarai está a punto de pechar un ano cheo de novos retos e no que tivo que afrontar novas dificultades. A pandemia ocasionada pola COVID trastocou o camiño que tiña marcado para este 2020, pero lonxe de amilanarse ou quedarse parada, tivo que adaptarse a esta nova normalidade e poñer en marcha novos xeitos de chegar as persoas con diversidade funcional e de dar solución as súas necesidades.

A Asociación de Persoas con Discapacidade e Apoio a Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide converte ás persoas con discapacidade, mulleres, homes, nenas e nenos e ás familias nos máximos referentes da súa acción, e beneficiarios finais da mesma.

Esta asociación aborda a discapacidade dende un enfoque de dereitos humanos, estando o eixo da acción reivindicativa de Amarai constituído tanto pola defensa da plenitude de dereitos, a non discriminación, a igualdade de oportunidades, a inclusión na comunidade, a autodeterminación, a promoción da autonomía persoal e a emancipación social.

Co centro funcionando dende setembro ó cento por cento de capacidade e xa coas rutinas de hixiene e distanciamento interiorizadas, Amarai puxo rumbo cara novos retos, e un deles era concienciar e achegar información a maior parte da poboación da súa área de influencia e concellos limítrofes a través do primeiro proxecto de sensibilización e concienciación sobre a discapcidade.

Todos estes novos servizos e programas que están a levar a cabo non poderían ser posibles sen o apoio de entidades colaboradoras como Fundación La Caixa e Caixabank, que non é a primeira vez que participan na labor social desta entidade, se non que o veñen facendo dende anos atrás, como por exemplo coa doazón, no ano 2018, dunha furgoneta adaptada para mellorar o servizo de transporte que Amarai presta a diario para poder atender as máis de 38 persoas que acoden ó seu centro de recursos.

Tamén o fixeron coas accións de Voluntariado da Fundación La Caixa que ano tras ano acoden a botarlle unha man a Amarai cando realizan excursións, xornadas especiais, etc.

Para isto, a entidade está a desenrolar dous obradoiros diferentes: o primeiro tratará sobre a prevención do bullying en persoas con diversidade funcional nos centros educativos; a asociación mantén estreita relación cos colexios e institutos da contorna que colaboran con eles e lle transmiten as necesidades que poden xurdir cos nenos e nenas con discapacidade.

Analizando os datos destes últimos anos, obsérvase un lixeiro incremento de casos de acoso escolar a rapaces e rapazas con discapacidade en idades escolares, polo que Amarai se decide a crear este novo servizo.

Para levalo a cabo, a psicopedagoga do centro mantivo numerosos contactos cos centros educativos de cara a recompilar toda a información posible referente a idades, sexos, ocasións nas que se produce o acoso, tipo de discapacidade que presenta o/a menor, etc., de cara a poder crear talleres o mais precisos e adaptados a cada nivel educativo e centro.

As charlas lévanse a cabo en cada aula dos colexios que participan nesta labor (CEIP de Armando Cotarelo Valledor de Boimorto, CEIP número 1 de Melide, entre outros...) e son adaptadas a cada nivel escolar; así, cos mais pequenos trabállase mediante o uso de marionetas e teatrillos que os propios usuarios do centro de recursos da entidade confeccionaron para isto. Cos alumnos da E.S.O. trabállase mediante forums-coloquio sobre vídeos que os poidan impactar e cos roles de identidade, para que se sintan na pel das outras persoas.

LESIÓNS MEDULARES. O segundo destes talleres, recae sobre o fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional do centro, Luis e Natalia ,e está destinado a concienciar a poboación en idade escolar e adulta, sobre as consecuencias que ten sufrir unha lesión medular; como se producen, como tentar evitalas, coidados dunha persoa con lesión medular, principais problemáticas as que se enfronta unha persoa con este tipo de lesións, etc.

Trátase dun xeito de prevención mediante o coñecemento, de cara a evitar que o número de casos de persoas que sofren lesións medulares deixe de aumentar ano tras ano e comece a reducirse. Son levadas a cabo en centros educativos e institutos de formación profesional.

Tamén se crea o servizo de reforzo educativo que ten como obxectivo dar resposta ás dificultades de aprendizaxe e ós déficits nas capacidades cognitivas que repercuten na aprendizase das actividades académicas a través dunha atención individualizada por parte da psicopedagoga da entidade.

Así mesmo, refórzanse os contidos académicos e ensínanse técnicas de estudo de cara a mellorar na aprendizaxe escolar. Cabe destacar que a través deste servizo realízase unha comunicación interdisciplinar cos centros educativos e familias das persoas que acoden ao servizo de cara a establecer liñas comúns e encauzar a intervención máis axeitada á persoa.